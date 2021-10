Professoras lançam coletânea na pandemia

“Reflexões e Vivências de Professoras em Tempos de Pandemia” foi um projeto realizado por um grupo de 20 professoras de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro, que expressaram em uma coletânea suas experiências pedagógicas através de uma ruptura no fechamento das escolas no início da pandemia da Covid-19.

Para as autoras, em sua grande maioria professoras de escolas públicas da Educação Infantil, professores regentes, professoras de Apoio Especializado, Intérprete de Libras e Gestores Escolares, o livro deixará registrado tempos desafiadores que poderá ser lido daqui a 20 anos ou mais e fazer com que pessoas já longe deste tempo pandêmico, consigam imaginar como foi passar por tudo isso, até que as inovações tecnológicas dos novos tempos pudesse ter acontecido.

“Foi como abrir um baú de sonhos que estava esquecido há muito tempo até mesmo pela correria do dia a dia. Perdemos nossas rotinas habituais, pessoas queridas e precisamos nos redescobrir ao ter que ensinar numa ótica jamais vista antes”, conta Juliana Muniz, idealizadora da coletânea e Mestre no Curso de Diversidade e Inclusão pela UFF.