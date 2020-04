Professora de São Gonçalo vítima do Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de São Gonçalo confirmou o primeiro óbito por coronavírus de um morador da cidade. É o caso da professora Luciara Peçanha, 58 anos, moradora do bairro Coelho, que faleceu no último sábado (28) em um hospital particular em Niterói. Segundo o boletim epidemiológico de terça-feira (31 de março) o município tem 11 casos confirmados da doença e investiga outros 660 notificados.

A capital teve mais cinco mortes de coronavírus ontem. Para se ter uma ideia, no Estado, os casos aumentaram de 657 para 708 (7,7%). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que subiu para 23 o número de vítimas fatais. De acordo com a SES, outros 49 óbitos são investigados por suspeita da doença.

Em Niterói, a cidade teve um aumento de 10 casos de segunda-feira (30) para ontem. Segundo a SES, eram 47 casos e até ontem foram 57, um aumento de 21,2%. A cidade também tem oito internações, e um óbito sendo investigado.