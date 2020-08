Professora da UFF lança livro de matemática

O livro “Matemática se aprende brincando – humor, desafios e curiosidades” tem como base didática a experiência adquirida pela professora Márcia Martins ao longo de mais de trinta anos anos de magistério e, principalmente, nos 16 anos em que esteve à frente do Jornal Dá Licença – veículo de comunicação publicado no Instituto de Matemática e Estatística da UFF, vinculado a Pro Reitoria de Extensão. O livro, assim como o Jornal, busca trazer material que estabeleça relações entre a matemática e os demais domínios do conhecimento de forma prazerosa.

Márcia, utiliza a escrita para transferir todo conhecimento que sua vivência em ambiente acadêmico lhe proporcionou. Através da editora WAK, a professora lança em breve o seu sexto livro, o “Matemática se Aprende Brincando”, coroando o trabalho desenvolvido por tanto tempo junto ao alunado. O livro inicia dando voz a matemáticos importantes de diversos períodos e segue apresentando vários aspectos desse mundo tão instigante que é a matemática. A autora vai da poesia ao humor, passando por temas que inspiraram peças teatrais e filmes famosos. O lúdico é a palavra chave que dá norte aos capítulos.

“A Matemática não é uma coisa estranha e estapafúrdia que se coloca em nosso caminho para nos aborrecer nos bancos escolares ou nas universidades” – diz a professora sobre o conteúdo que se tornou o coração de sua vida profissional – “Penso que o x da questão para driblarmos a tal da antipatia que alguns tem por este ramo é termos em mente que o que quer que passe a fazer parte da nossa sacola de conhecimento, certamente nos servirá em algum momento, seja próximo ou longínquo. Portanto, amar ou odiar algum assunto é uma questão de percepção e decisão”, completa.