Professor ganha show beneficente de artistas niteroienses

Um ato de solidariedade, é o que os músicos, artistas e amigos do professor de geografia, Antônio Carregosa vão realizar nesta sexta-feira (1), a partir das 19h, no Salão Amarelo do Solar do Jambeiro, no Ingá. O objetivo da apresentação musical é ajudar a custear o tratamento médico de Carregosa.

Antônio Carregosa foi diagnosticado com E.L.A. (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença degenerativa, em agosto de 2020. Vários artistas de Niterói vão participar do encontro e pedir apoio à rifa beneficente em prol do tratamento médico.

“Queremos chegar aos mil números vendidos e divulgar, ainda mais, a conta do nosso querido professor Carregosa para multiplicar essa corrente do bem”, explica o cantor e compositor Marcus Lima, um dos organizadores do evento.

Essa não é a primeira vez que os amigos de Carregosa realizam um show solidário. Marcus comenta que sempre que Antônio Carregosa precisa de ajuda, eles procuram fazer uma ação para arrecadar dinheiro para o tratamento do professor.

“Estamos fazendo uma rifa de um Apple Watch Series 3 com GPS e conjunto de pulseiras por 30 reais. Para participar é só fazer um pix (CPF: 966.635.617-15 – Antônio Carregosa) direto para ele e remeter o comprovante para o email rifadeantonio@gmail.com, que retornaremos com o número para participar no sorteio que será dia 7 de agosto”.

Até o momento já confirmaram presença na live-show do Jambeiro, além de Marcus Lima no vocal e violão, a cantora Fátima Regina; o violonista Zeh Netto; o pianista Renato Beranger; e o cantor e violonista Mauro Costa Júnior. Os músicos Leri Machado (cantor e contrabaixista); Reginaldo Vargas (percussão); Chico Batera (percussão); e Tavinho Torreão (cantor e violonista) também estarão presentes. O encontro musical será transmitido pelo Instagram do Solar e pela página de Lima em @marcuslimarj.

E.L.A. – doença que vai comprometendo os movimentos e a coordenação motora do corpo com o passar do tempo – exige um tratamento intensivo.

“Além das sequelas da diminuição de movimentos, Carregosa só tem se comunicado com as pessoas através de um programa de computador que recebe sinais pela íris. É um alento ainda poder contar com a tecnologia, mas tudo tem custo muito alto. Além do tratamento feito em casa pelo plano de saúde ele tem outras despesas com a estrutura de sobrevivência. Se você puder ajudar e pedir aos seus amigos e aos amigos dos amigos será maravilhoso”, ressalta Marcus Lima.

SERVIÇO

Evento: Show beneficente para Antônio Carregosa

Local: Solar do Jambeiro – Salão Amarelo

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ

Data: 01 de Julho (sexta)

Horário: 19h

Duração: 1h30 min

Ingresso: Entrada solidária – contribuição para o tratamento

Classificação Indicativa: Livre