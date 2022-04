Professor da UFF defende redução da operação nuclear em Angra

Desde o último final de semana, a situação das usinas nucleares de Angra dos Reis gerou controvérsia por conta dos pontos de bloqueio na Rodovia Rio-Santos (BR-101). O prefeito Fernando Jordão (MDB) defendeu o desligamento das usinas porque as interdições comprometeriam o plano de emergência em caso de acidentes. Já a estatal Eletronuclear, responsável pelo complexo, garantiu que a operação é segura.

A reportagem de A TRIBUNA consultou o professor e mestre em energia nuclear Artur José Fernandes, da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF). O especialista defendeu um “meio-termo”, através de uma redução da operação, contudo sem com que as usinas sejam desligadas. Ele explica que o processo de retomada da operação é de demasiada complexidade.

“Isso motiva a redução do nível de trabalho, mas não o desligamento, que é um processo custoso e que leva muito tempo para recuperação. A retomada da operação é um processo muito demorado, de análise de toda a parte do tratamento de material. A redução do nível de produção seria uma medida prudente. As linhas de transmissão não foram afetadas. A usina está produzindo energia para fora de Angra”, afirmou.

O professor afirma que, em caso de eventual incidente, a evacuação seria realizada por veículos militares de grande porte. Dessa forma, a probabilidade de superar eventuais obstruções se tornaria maior. Ele também afirma que outra medida importante seria estabelecer a via marítima como alternativa mais utilizável para evacuação.

LEIA MAIS

Bolsonaro quer liberar Rio-Santos ainda hoje; PRF diverge

Buscas por desaparecidos continuam em Angra dos Reis e Paraty

Eletronuclear afirma que usinas de Angra não precisam ser desligadas

“Quando se faz uma estrada e ela corta parte de um morro, fica mais sujeita a deslizamentos. O grande problema é que parte do plano de evacuação é feita pelas estradas e muito pouco pelo mar. Há barcas que levam para Mangaratiba. O que a gente enxerga é que grande parte dessa movimentação seria feita por veículos militares. Dessa maneira você tem chances de passar mesmo por pontos de obstrução muito grandes”, prosseguiu.

Fernandes frisou que a instalação das usinas nucleares é fruto de um detalhado estudo geológico. Porém, ele admite que haja problemas na parte que fica acima do nível do mar. O principal deles é a descamação do solo.

“O que a gente tem de conhecimento, até das visitas que fiz, é que o local onde ela está situada é fruto de um estudo muito importante sobre a parte geológica. Essa situação é bem característica. O que a gente tem lá é que a parte acima do nível do mar tem uma situação instável por conta dos morros e vales em razão da descamação de parte das camadas de terra”, acrescentou.

Por fim, o professor lembra que a energia nuclear é limpa e sua produção é rigorosamente controlada. Ele também ressalta que incidentes, como o de Chernobyl e Fukushima foram situações anormais. “A energia nuclear é uma energia limpa, controlada de ponta a ponta. O que aconteceu em Fukushima, por exemplo, foi um acidente que fugiu á normalidade”, concluiu.