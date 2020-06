Professor Carlos Alberto Decotelli é nomeado novo ministro da Educação

“Informo a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação. Decotelli é Bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”. O anúncio foi feito, na tarde de quinta-feira (25) pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio de rede social.

Ele sucede Abraham Wintraub, que ficou 14 meses no cargo, e anunciou sua demissão na semana passada, para assumir um posto de diretor representante do Brasil, no Banco Mundial, em Washington, nos Estados Unidos. Decotelli é terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro. Antes de Weintraub, Ricardo Velez Rodriguez permaneceu pouco mais de três meses no comando da pasta.

Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do “Diário Oficial da União”. Até então, desde a saída de Weintraub, Antônio Paulo Vogel de Medeiros estava como interino na pasta.