PROEIS faz grande apreensão de drogas em Saquarema

Agentes do Programa de Integração na Segurança – PROEIS de Saquarema fizeram duas grandes apreensões de drogas nesta segunda-feira (14). As ocorrências aconteceram nos bairros de Itaúna e Condado.

A primeira ocorrência foi no bairro de Itaúna. Após denúncias, os policiais militares e civis foram até uma residência na Rua dos Tatuís. Chegando ao local, apreenderam diversos pés de maconha que eram cultivados no terreno, mais um tablete de maconha, vários potes com maconha prensada, nove sacolés de cocaína, um revólver calibre 32 com 5 munições intactas, 11 munições intactas de calibre 22 e 4 de calibre 38, além de medicamentos, ampolas e materiais hospitalares diversos. Um homem foi preso.



Já na Rua das Dálias, no bairro do Condado, distrito de Bacaxá, durante patrulha de rotina, os agentes apreenderam 28 pinos de cocaína e 11 trouxinhas de maconha. Um homem foi preso e confessou que atuava para o tráfico local.

“Demos um grande prejuízo para o tráfico de drogas na cidade. A atuação do PROEIS, juntamente com as demais forças de segurança atuantes na cidade, serviu para diminuir a quantidade de drogas circulando em Saquarema. Vamos continuar trabalhando, intensificando as ações de patrulhamento e investigação para oferecer mais segurança à nossa população”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.



Todos os presos foram levados para a 124 DP, no Centro de Saquarema, que está responsável por seguir com as investigações.



PROEIS



Iniciado em fevereiro de 2020 pela Prefeitura de Saquarema, o PROEIS tem apresentado bons resultados desde a sua implantação na cidade.



O programa permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município. Até 50 policiais podem ser utilizados, por dia, no reforço à segurança.



Os agentes do PROEIS Saquarema contam com 5 viaturas e 2 motos. Todas as rondas, patrulhas e ordens de serviço são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que faz a gerência do programa na cidade.