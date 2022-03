Produtor e empresário, Luiz Oscar Niemeyer lança livro ‘Memórias do Rock’

Isis Chaby

Responsável por trazer o ex-beatle Paul Mccartney 26 vezes ao Brasil, o produtor Luiz Oscar Niemeyer criou o Hollywood Rock e foi um dos principais executivos do Rock in Rio I (1985). Ele reuniu várias histórias que vivenciou ao longo dos 40 anos de carreira e publicou no livro ‘Memórias do Rock’ será lançado nesta quarta-feira (9) pela editora Francisco Alves, na livraria Travessa do Leblon.

Com o cancelamento de eventos e shows durante a pandemia, Luiz Oscar se dedicou ao livro que apresenta vários relatos raríssimos de bastidores. São histórias que podem deixar o leitor de boca aberta.

Por exemplo, Annie Lennox, a vocalista dos Eurythmics, que estava hospedada no Hotel Hilton de São Paulo e foi surpreendida por uma bala de fuzil no quarto dela. Outra história é o veto ao nome da primeira turnê de Paul McCartney ao Brasil, em 1990. ‘The Beatle in Rio’ foi trocado para ‘Paul in Rio’ porque Macca “não queria nem olhar aquilo”, disse o empresário.

Luiz Oscar tinha tudo para seguir a carreira de médico pois é filho e irmão de dois dos maiores neurocirurgiões do mundo, Paulo Niemeyer e Paulo Niemeyer Filho. Mas, desde cedo, ele sabia que não era o caminho que queria trilhar. Apaixonado pela música, viveu a adolescência no auge dos The Beatles e dos Rolling Stones.

Como empreendedor, fundou em 2006 a Planmusic, que trouxe grandes shows internacionais. Na lista, estão estrelas como Elton John, Bob Dylan e Paul Simon e a apresentação dos Rolling Stones na Praia de Copacabana, onde mais de um milhão e meio de pessoas estavam presentes.

Em entrevista a saudosa Bety Orsini, ele contou que vivenciou também toda a evolução da música pós-bossa nova, da Tropicália, da música pop e do rock brasileiro e se apaixonou. Ele é casado há 37 anos com uma arquiteta e tem dois filhos: Luiza, de 35 anos, e Luiz Guilherme, de 27 anos.

– Nomes como Paul McCartney e Mick Jagger são realmente as grandes estrelas do mundo da música da nossa geração e do nosso século. Eles sabem disso, o que faz com que as coisas fiquem mais simples. — disse.