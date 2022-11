Produção de petróleo e gás natural registra recorde no mês de outubro

A produção de petróleo e gás natural no país registrou um recordo no mês de outubro. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizados na sexta-feira (18), foram 3,24 milhões de barris por dia de petróleo e 148,7 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.

Considerando apenas a produção no pré-sal, houve um aumento de 4,75% na comparação com setembro. Do total nacional registrado em outubro, 75,18% corresponde ao pré-sal.

Os dados estão disponíveis no painel dinâmico da produtividade do setor mantido pela ANP. Segundo nota divulgada pela agência, a produção foi impulsionada pela produção das plataformas P-77, FPSO Guanabara e FPSO Pioneiro de Libra.

Também foi destacado pela ANP o aumento de 18% da produção nos contratos o regime de partilha, que atingiu 995,2 mil barris por dia e representou 23,8% do total nacional. Conforme a legislação em vigor, no regime de partilha, a Petrobras pode exercer a preferência para atuar como operadora dos blocos a serem contratados. Nesse caso, a participação da estatal no consórcio não pode ser inferior a 30%.

As cores do Brasil voltam para seus verdadeiros donos

Passadas as eleições, chega agora o segundo evento mais importante neste ano de 2022 para os brasileiros: a Copa do Mundo.

A partir deste domingo (20) as atenções estarão voltadas para o Catar e toda torcida a favor da “Pátria de Chuteiras”.

O verde e amarelo, cores do Brasil, que acabaram se tornando uma espécie de “uniforme” para apoiadores do presidente Bolsonaro, devem ganhar as ruas novamente, desta vez sem ideologia, xingamentos, atos antidemocráticos, mas vestindo a torcida pelo hexa da Seleção Brasileira de futebol.

Se tudo correr bem, entre o dia 24, estreia do Brasil na Copa, contra a Sérvia, até o dia 18 de dezembro, quando será disputada a final, as cores brasileiras estarão de volta a quem lhes é de direito: o povo brasileiro.

Não mais servirão como identificação de grupos políticos, mas sim, de uma nação que é apaixonada por futebol.

E com razão. Afinal, o Brasil é o único país pentacampeão do mundo. Que venha o hexa!

Não é de hoje

Política e futebol caminham juntos há muito tempo, numa dobradinha quase sempre marcada por polêmicas.

Entre muitas histórias, talvez a mais famosa e conhecida envolve o jornalista João Saldanha, técnico da Seleção até pouco antes da conquista do Tri em 1970, no México.

O momento era parecido com o atual. Naquela época, o Brasil era país altamente polarizado às vésperas de uma competição de futebol. Saldanha era do tipo que não tinha papas na língua e tinha um posicionamento político crítico ao governo.

Nas vésperas da Copa de 1970, a imprensa noticiava que o presidente Médici queria ver o jogador Dario, conhecido como Dadá Maravilha, na Seleção. Saldanha respondeu, via imprensa, ao presidente:

“Nem eu escalo ministério e nem o presidente escala time”.

Duas semanas depois da declaração, ele foi demitido e substituído por Mário Jorge Lobo Zagallo.

Vizinho no Catar

Em quase todas as edições da Copa, a Seleção Brasileira contava com representantes de Niterói, celeiro de craques do nível de Zizinho, Gérson, Leonardo, entre tantos outros.

Este ano, porém, a festa tem tudo para acontecer na vizinha São Gonçalo. Foi lá que nasceu Vinícius Jr., o “Vini Jr.”, como gosta de ser chamado, um dos craques mais promissores revelados nos últimos anos e que promete fazer bonito no Catar.

O jogador, inclusive, possui um projeto social com seu nome na cidade onde nasceu.

Correios sem privatização

Movimento no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica

Membro da equipe de transição na área de comunicações, o ex-ministro Paulo Bernardo, afirmou na sexta-feira (18), em Brasília, que o grupo vai propor o fim do processo de privatização dos Correios.

“Nós vamos fazer um levantamento e recomendar. A nossa ideia é recomendar, acabar com essa ideia de privatizar os Correios. A gente mais ou menos antevê o que o presidente pensa sobre isso”, afirmou Bernardo, sinalizando concordância de Lula com a interrupção do processo.

Processo parado

A desestatização da empresa pública federal foi uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro e dependia de aprovação pelo Congresso Nacional. O projeto que tira o controle público da companhia chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados em agosto de 2021 e, desde então, está parado no Senado.

Bernardo informou que o grupo técnico sobre as comunicações marcou uma reunião com integrantes dos Correios para a próxima semana.

EBC

O ex-ministro ainda comentou a provável mudança na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com a revogação do processo de unificação das programações da TV Brasil e da antiga NBR (atual TV Brasil Gov). A ideia é retomar o modelo que vigorava até o início de 2019, com operações separadas entre as duas emissoras.

A unificação mencionada por Paulo Bernardo foi feita em abril de 2019, por meio de portaria da própria direção da EBC. Desde então, a NBR passou a ser chamada de TV Brasil Gov, com parte das programações sendo veiculadas ao mesmo tempo em ambas as emissoras, incluindo transmissões de atos do Governo Federal.