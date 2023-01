Produção de bicicletas cai 20% em 2022

A única categoria que apresentou crescimento na produção foi a das bicicletas elétricas, com 5,4%

A produção de bicicletas caiu no Brasil, em 2022. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, 599.044 unidades saíram das linhas de montagem. Em 2021, foram produzidas 749.320 bicicletas.

Segundo o vice-presidente do segmento de bicicletas, Cyro Gazola, as áreas de logística, compras e produção enfrentaram o seu ano mais desafiador. “Além do desabastecimento de peças e componentes, tivemos que ajustar o planejamento das unidades fabris para nos adequar à nova demanda do mercado, que pediu por modelos de médio e alto valor agregado”, explica.

Bike elétrica é a única que cresceu

A bicicleta elétrica foi o grande e único destaque e única categoria que registrou alta no volume de produção. No ano passado foram produzidas 10.847 unidades, aumento de 5,4% na comparação com 2021 (10.294 bicicletas). Apesar de representar 1,8% do volume total de bicicletas produzidas no Polo de Manaus, o modelo está cada vez mais presente nas grandes cidades. “As pessoas que optam pelo pedal buscam um estilo de vida mais saudável e em sintonia com o meio ambiente. A bicicleta elétrica facilita isso, oferecendo agilidade nos deslocamentos e comodidade para vencer os obstáculos do percurso”, explica o vice-presidente do segmento de bicicletas.

Queda de 4,8% na produção em 2023 é a estimativa

A estimativa da entidade é que a produção de bicicletas em 2023 deverá totalizar 570.000 unidades, o que representa uma queda de 4,8% na comparação com o ano passado (599.044 bicicletas). “Ainda teremos muitos desafios pela frente, por isso nossa perspectiva é bem conservadora”, diz Gazola.

Ao avaliar o mercado, o vice-presidente do segmento de bicicletas acredita que uma série de promoções deverão ser realizadas no primeiro semestre para diminuir os estoques. “Tanto a indústria como os lojistas precisam melhorar a gestão e o fluxo do caixa”, afirma.