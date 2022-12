Procuradoria Regional Eleitoral pede cassação da chapa de Cláudio Castro

O Ministério Público Federal (MPF), através da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu hoje (14) a cassação e a inelegibilidade da chapa encabeçada pelo governador reeleito Cláudio Castro (PL). Ele é acusado de abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada a agente público, no episódio do escândalo das contratações da Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio). Além do governador, a lista de acusados conta ainda com os nomes de cinco secretários ou ex-secretários estaduais.

Em nota, a Coligação “Rio Unido e Mais Forte” informa que vai apresentar os esclarecimentos necessários à Justiça Eleitoral, “em tempo oportuno”, para comprovar a “conduta idônea” da chapa eleita, na última eleição ao Governo do Estado:

“O governador Cláudio Castro e o vice-governador eleito, Thiago Pampolha, estão seguros de que todos os pontos levantados serão respondidos a fim de confirmar a lisura da chapa no processo eleitoral”.

Além de Castro, o vice-governador eleito em sua chapa, Thiago Pampolha (União Brasil), e o deputado estadual eleito Rodrigo Bacellar (PL), atual secretário estadual de Governo, também são alvos de pedidos de cassação e inelegibilidade pelo MPF. Segundo a representação da Procuradoria Regional Eleitoral, os acusados teriam sido favorecidos com a contratação secreta de vários cabos eleitorais, evidenciando, assim, prejuízo e desigualdade em relação aos adversários nas eleições.

Integrantes atuais ou que tenham passado pelo primeiro escalão do Governo do Estado, além de deputados e candidatos ao Legislativo, também são acusados de irregularidades: a atual secretária de Cultura, Danielle Christian Ribeiro; o ex-secretário de Esportes Gutemberg da Fonseca (PL); o ex-secretário de Obras Max Lemos (Pros); e o ex-secretário de Defesa do Consumidor Léo Vieira (PSC). O atual secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber, também é acusado pelo MPF. Ele não foi candidato nas últimas eleições, mas é presidente estadual do Podemos.

Também em nota, a secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, informou que “confia na Justiça e está à disposição do Tribunal Regional Eleitoral para apresentar os esclarecimentos pertinentes na ação”.

O deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade) também está na lista de acusados pelos procuradores. Constam ainda os nomes do ex-deputado, não eleito este ano, Bernardo Rossi (Solidariedade) e do candidato Marcus Venissius (Podemos). O subsecretário de Habitação, Allan Borges, completa a relação.

Ao ser ajuizada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE_RJ), a representação do MPF passa a tramitar como ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). A lei determina que o corregedor do TRE, desembargador João Ziraldo Maia, deve assumir a relatoria do caso. Ao tomar ciência da representação, João Ziraldo poderá notificar os citados, para apresentarem defesa em prazo de cinco dias; determinar a suspensão dos atos que ensejaram a ação; ou indeferir a inicial.

Entenda o caso da Fundação Ceperj

O documento do MPF esclarece que houve, no governo do Estado, “um grande esquema institucionalizado”, que manteve, em folha secreta de pagamento, mais de 18 mil pessoas contratadas, sem concurso público, para, supostamente, atuarem em projetos sociais, “em acachapante afronta aos princípios da Administração Pública, às normas constitucionais e estaduais atinentes à contratação temporária ou emergencial, e à Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ainda de acordo com o Ministério Público – e com as denúncias relatadas pela imprensa -, o esquema tinha o objetivo de utilizar a máquina pública estadual, permitindo “o escoamento de recursos públicos, que foram indevidamente utilizados para promover” as candidaturas de Castro e de seu vice, através da cooptação de “votos para as suas respectivas vitórias nas urnas”.

Confira a lista dos acusados

Cláudio Bonfim de Castro e Silva (governador)

Thiago Pampolha Gonçalves (vice-governador eleito)

Rodrigo da Silva Bacellar (deputado eleito secretário de Governo)

Gutemberg de Paula Fonseca (candidato não eleito e ex-secretário)

Leonardo Vieira Mendes (deputado eleito e ex-secretário)

Aureo Lídio Moreira Ribeiro (deputado federal)

Bernardo Chim Rossi (candidato não eleito)

Allan Borges (subsecretário de Habitação)

Max Lemos (deputado eleito e ex-secretário)

Marcos Venissius da Silva Barbosa (candidato não eleito)

Patrique Welber Atela (secretário estadual e presidente do Podemos no Rio)

Danielle Christian Ribeiro Barros (secretária estadual de Cultura)