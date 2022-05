Procuradoria de Niterói inaugura sala para atendimento no prédio do TJ

Niterói vai aumentar a capacidade de atendimento da Procuradoria Fiscal. A Procuradoria Geral do Município (PGM) inaugurou na última quinta-feira (05), no térreo do prédio do Tribunal de Justiça (TJ), no Centro de Niterói, uma sala de atendimento aos contribuintes. Os interessados podem ser atendidos de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 17h.

A nova sala vai ampliar o número de atendimentos, dando suporte à Procuradoria Fiscal que funciona no sétimo andar do mesmo prédio. no local será possível resolver questões como geração de guia de IPTU, geração de guia de ISS e de outros débitos e obtenção de formulário para “Requerimento de Parcelamento de Débitos”.

Segundo o procurador geral de Niterói, MIchell Maron, a nova sala pretende melhorar a estrutura de atendimento aos contribuintes, já que a Procuradoria Fiscal notou a necessidade de melhorar o acesso do cidadão para resolver as questões relativas à dívida ativa.

“O Tribunal de Justiça foi um excelente parceiro cedendo o espaço, e hoje a gente consegue inaugurar essa sala, que permite que o cidadão tenha um acesso mais fácil e consiga resolver os problemas de uma forma mais tranquila. Esperamos facilitar a vida do cidadão e também incrementar a arrecadação dos tributos municipais que estão a cargo da Procuradoria”, disse Maron.

O serviço presencial sempre esteve presente no sétimo andar e vai continuar. Essa sala significa uma ampliação. O acesso facilitado na rua permite que o cidadão tenha a visibilidade do serviço. Temos aqui na porta os serviços aos quais ele tem acesso. É um serviço prestado de forma mais direta e mais visível ao cidadão”, explicou Michell Maron.

Segundo o diretor do Fórum de Niterói, o juiz Marcos Quintes, o entrosamento entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral do Município de Niterói tem o objetivo de facilitar a vida do contribuinte. “Essa obra é importante para dar conforto para as pessoas que vêm aqui para pagar seus débitos em dívida ativa. Também vai ser melhor para o usuário do Fórum. A ideia é sempre melhorar os serviços”,completou.