Procura por vacina contra covid-19 tem aumento de 100% em São Gonçalo

O significativo aumento na procura por testes e nos resultados positivos para Covid-19 fez com que os gonçalenses corressem para se imunizar contra a doença, principalmente aqueles que ainda não tinham tomado a segunda dose ou a dose de reforço. As aplicações cresceram 100% nos últimos dias, saindo da média de cinco mil pessoas por dia para 10 mil. Somente na última terça-feira, quase 12 mil moradores se vacinaram; deste número, 10 mil tomaram a dose de reforço.

A aplicação da vacina contra o coronavírus pode ser feita em qualquer gonçalense com mais de 12 anos. A segunda dose pode ser aplicada com intervalo de 21 dias. E a dose de reforço é aplicada naqueles que têm mais de 18 anos e quatro meses de intervalo da segunda dose.

A orientação é que todos completem o seu esquema vacinal e continue respeitando as medidas sanitárias devido ao aumento da transmissão da doença na cidade. A vacinação acontece em 13 pontos de vacinação. Onze pontos vacinam das 8h às 17h e as clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam das 8h às 21h. O drive thru do Clube Mauá foi desativado.

O imunizante da Janssen é para os gonçalenses com mais de 18 anos e que têm intervalo de mais de dois meses da dose única. A dose adicional dos imunossuprimidos é aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. E a dose de reforço para os que já tomaram a dose adicional há mais de quatro meses.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.

Locais de vacinação

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

– Clínica Municipal do Barro Vermelho