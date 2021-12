Procura por desaparecido durante naufrágio em Saquarema entra no quinto dia

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quarta-feira (8) mais um dia de buscas pelo terceiro ocupante de um barco que naufragou em Saquarema, no último sábado (4). É o último ocupante que resta para ser localizado. Outros dois já foram encontrados, sendo que um deles acabou não resistindo.

Por volta das 6h, ainda no começo da manhã, equipes do Quartel de Saquarema, com apoio da Marinha do Brasil, reiniciaram as buscas. Ainda não se sabe qual a identidade do desaparecido. Ele seria um homem pardo, com cerca de 40 anos de idade. Equipes de mergulhadores e motos aquáticas auxiliam os trabalhos.

Além disso, Bombeiros fazem a procura utilizando botes, pela água, e é feita varredura por terra, usando quadriciclos. e acordo com a corporação, as buscas estão concentradas na região da Praia de Itaúna.

Pelo menos três pessoas estavam no pequeno barco de pescadores que virou e naufragou pela manhã daquele dia. Duas vítimas foram resgatadas, sendo que uma delas, um homem de 60 anos, morreu após ser levado para o Hospital Municipal Nossa Senhora Nazareth. O outro passa bem.