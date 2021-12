Procura por creche para cachorro cresce 50% em Niterói

Isis Chaby*

Atualmente, tem de tudo para os animais de estimação, desde novidades na área de alimentação até os serviços. O mercado cresceu significativamente durante a pandemia, com um aumento no número de pessoas que decidiram por ter a companhia de um pet. Diante disso, a partir do retorno das atividades presenciais ao longo desse ano, as creches para cachorro se tornaram a solução para donos, chamados de tutores, que não tem tempo para dar atenção ao animal diariamente.

A possibilidade de oferecer serviços de creche e hospedagem para cães inspirou Candice Monnerat a investir no negócio. Ativista no resgate de animais, juntou-se com o marido, Ricardo Gentil, e decidiram abrir o Cantinho Vida Pet, em Pendotiba. Ao lado de uma reserva ambiental, o terreno tem 2500 m², um espaço verde enorme para os cachorros. O diferencial da creche é o amor pelos animais, as atividades oferecidas pela creche variam entre brincadeiras, piscina, musicoterapia, aromaterapia e banho.

Estima-se um aumento de 50% em relação ao ano passado de interessados no serviço. Para quem vai viajar no Réveillon, o Cantinho Vida Pet oferece cuidados aos bichinhos ao longo do feriado e durante a queima de fogos. No entanto, há restrições para quem deseja aproveitar a creche e hospedagem; o lugar aceita cães de pequeno a grande porte, mas o animal precisa ser castrado, a fêmea não pode estar no cio, e não é aceito cachorro bravo.

O cliente que optar pela hospedagem terá um custo que pode variar de R$90 a R$170. Já a creche tem valores que variam de acordo com o número de dias, entre uma e cinco vezes na semana, pode haver um gasto de R$270 até R$880. Os donos podem acompanhar as atividades dos pets por meio de Whatsapp e Instagram.

Outra opção é a Creche Boa pra Cachorro, em Pendotiba. Marcos Campos, administrador, relata que durante a pandemia houve um aumento de 20% na procura da creche. Ele explica que esse crescimento se dá pelo retorno ao trabalho presencial no lugar do home office.

A área é localizada em um sítio que oferece cerca de 3 mil m², com piscina, grama, espaço verde e atividades como brincadeiras, natação e bolinhas. A creche tem mensalidade de acordo com os dias da semana; de uma a cinco vezes pode variar de R$ 260 a R$ 316 dependendo do porte do animal. A hospedagem por diária varia entre R$110 e R$130. A empresa possui um app para monitoramento do cão. Assim, o dono ficar mais tranquilo em deixar o pet no local.

