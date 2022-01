Procon/RJ investiga preços abusivos do GNV

Equipes do Procon/RJ começaram, nessa segunda-feira (03), a fiscalizar os postos de combustíveis do estado para verificarem a variação dos preços do GNV. A autarquia instaurou Ato de Investigação Preliminar para apurar justamente essa variação dos preços, o que pode ser prática abusiva pelos fornecedores de GNV sem justa causa, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A investigação começou após anúncio de aumento em 50% do preço do gás natural canalizado, comercializado pela concessionária Naturgy – a antiga CEG – em meados de dezembro passado. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) estimou que o preço final do metro cúbico nos postos de combustíveis poderá chegar aos R$ 6,20.

O Procon/RJ informou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu liminarmente, em ações movidas pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/RJ), a aplicação do reajuste, até que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprecie representação feita pela concessionária, bem como em razão dos reflexos que a medida é capaz de causar na economia e no orçamento dos cidadãos fluminenses.

“Esse aumento impactaria no custo de toda cadeia econômica que envolve a utilização do gás natural, aumentando outros produtos e serviços, sacrificando ainda mais a população e não podemos ficar omissos a isso”, contou o secretário de defesa do consumidor, Léo Vieira. Segundo o Procon/RJ, ao ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se a livre iniciativa, ou seja, não há como intervir nos preços dos produtos e serviços, salvo em casos onde há um prévio tabelamento ou em determinadas situações aumento injustificado.

A possibilidade do aumento preocupa toda a cadeira envolvida no setor de GNV, desde quem vende os kits, até os motoristas que usam o combustível e os donos dos postos de abastecimento. “Fiquei feliz em saber que o aumento não será aplicado pelo menos por enquanto. Muitas representações se mobilizaram para evitar isso, pois foi uma coisa muito absurda. O GNV já está muito caro, imagina passar os R$ 6? Seria surreal”, opinou a administradora Viviane Pinto, 36 anos.

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), após sessão regulatória, decidiu não conceder aumento tarifário de gás natural a partir de 1º de janeiro de 2022, enquanto estiver pendente de julgamento a 4ª Revisão Tarifária Quinquenal das Concessionárias Ceg e Ceg Rio, que determinou redução das tarifas.