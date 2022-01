Procon-RJ identifica variação de quase 300% em itens de material escolar

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou levantamento de preços dos principais itens que compõem a lista de material escolar. A pesquisa coletou os preços na Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos, Norte e Sul Fluminense e também na internet. Os servidores identificaram variação de até 297% quando comparado o produto de igual marca em diferentes estabelecimentos.

Variados tipos de lápis, apontador, borracha, caderno, caneta, cola, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, resma de papel ofício, tabuada, tesoura, corretivo, dicionário e agenda escolar foram pesquisados.

Em Niterói, dependendo da papelaria que o consumidor for comprar o apostador, ele pode pagar mais do que o triplo do valor, já que o mesmo produto foi encontrado por R$ 2,20 e R$ 7,90. O giz de cera foi outro material que teve grande variação percentual de preço, de até 105%.

Os consumidores que fizerem a pesquisa de preço em sites antes de finalizarem a compra pela internet vão conseguir fazer uma boa economia. O mesmo caderno de 10 matérias com 200 folhas foi encontrado por R$ 39,99 em uma loja virtual e por R$ 22,30 em outra, uma oscilação de 79%. O apontador teve uma variação de preço de 297%, enquanto a massa de modelar, 149%. O mesmo caderno de desenho grande foi encontrado por R$19,99 e R$ 8,90. Já a resma com 100 folhas ofício, os agentes constataram os valores de R$ 8,77 e R$ 4,20, oscilação de 109%.