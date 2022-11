Procon promove feirão de negociação de dívidas com Claro e Enel

Quita Niterói acontece nos dias 24 e 25, das 10h às 16h



Boa oportunidade para consumidores que estão com dívidas. A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói vai promover, nos próximos dias 24 e 25, mais uma edição do feirão Quita Niterói. Desta vez, as empresas que participam da ação são a Claro e a Enel.



As empresas vão oferecer descontos e condições especiais, não apenas para os moradores de Niterói, mas para consumidores de outros municípios próximos. O secretário municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, lembra que esse será o quarto feirão de negociação promovido pelo Procon de Niterói. A expectativa é conseguir ultrapassar 70% dos casos resolvidos.



“Muitas pessoas acumularam dívidas no país, principalmente depois da pandemia. No último feirão, tivemos 67% de êxito nas negociações. A grande vantagem desse feirão é ser presencial, com resolução rápida dos problemas”, afirma.



O Quita Niterói acontece das 10h às 16h na sede do Procon de Niterói (Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481, Centro). Para conseguir realizar a negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O ideal é levar os comprovantes de contas em aberto para agilizar a negociação.