Procon de Cabo Frio alerta população para golpe do falso boleto

A Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Cabo Frio está alertando a população da cidade sobre um golpe que está sendo aplicado na cidade por meio de um falso boleto de pagamento. No golpe, o criminoso se passa por um atendente da empresa na qual o consumidor quer solicitar um boleto. Com os dados do cliente em mãos, os hackers conseguem alterar o código de barras do boleto de maneira que o dinheiro, quando transferido, caia direto na conta do fraudador.

Para evitar este tipo de golpe, o Procon está orientando que os consumidores verifiquem, inicialmente, se o site onde conseguiu contato com o atendente é realmente da empresa ou uma página falsa. Outra dica é sempre observar no boleto os dados do beneficiário, e se as informações correspondem à empresa e ao serviço prestado.

Além desses passos, é importante conferir se os três primeiros números do código de barras correspondem ao banco cuja logomarca aparece no documento, e também identificar a razão social do beneficiário, que deve conter o nome da empresa a qual se fará o pagamento.

“Caso o consumidor tenha sido lesado por este golpe, ele precisa entrar em contato com o banco para tentar bloquear o valor, além de emitir uma cópia do comprovante de pagamento e demais documentos para registrar um boletim de ocorrência”, explica a secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.

Para manter seus direitos resguardados, é recomendado que a pessoa também procure o Procon. Para atendimentos em Cabo Frio, os contatos devem ser realizados por meio de agendamento através do telefone (22) 2645-4799, ou do e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br. Quem mora em Tamoios deve agendar pelo número (22) 2643-5817 ou pelo e-mail procontamoios@cabofrio.rj.gov.br.