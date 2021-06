Processo que acusava Felipe Neto de corrupção de menores é arquivado na Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) arquivou nesta quinta (3) o processo contra o youtuber Felipe Neto, que era investigado por suspeita de corrupção de menores. A juíza Daniella Alvarez Prado, da 35ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e decidiu pelo arquivamento do caso.

O influenciador comemorou a decisão em suas redes sociais. Ele classificou a investigação como “um golpe baixo, sujo, horrível”.

“O processo absurdo e cruel contra mim, alegando corrupção de menores, foi arquivado em definitivo. A tentativa nojenta de me imputar um dos piores crimes da humanidade se encerrou hoje. A juíza do caso concordou com o parecer do Ministério Público, que informou que eu não cometi crime algum de corrupção de menores, pois nunca houve uma vítima sequer e eu nunca fiz nada nesse sentido”, declarou Felipe.

A investigação contra Felipe partiu da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), que deu início ao caso em novembro de 2020. À época, os investigadores alegaram que Felipe Neto era suspeito de divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do Youtube.