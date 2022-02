Problemas na matrícula da rede municipal afastam crianças das escolas

O Conselho Tutelar II decidiu, por unanimidade, denunciar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) os problemas que estão ocorrendo com a gestão de matrículas na rede municipal de Niterói. Famílias procuraram o colegiado para mostrar que o sistema online está em manutenção e impede de refazer matrícula. Além disso outros problemas foram denunciados, como por exemplo, a distância entre a escola e a residência de dezenas de alunos; sendo que alguns chegam a pegar duas conduções.

O conselheiro Erik Sant’anna explicou que muitas pessoas procuraram o conselho desde o último dia 29. “As pessoas pediram ajuda para a realização da matrícula das vagas remanescentes. Um erro no site impediu muitas famílias a realizarem a matrícula. Tinha que ter uma segunda opção para quando o site está fora do ar. Mas acaba que essas pessoas precisam ficar esperando o conserto do site e enquanto isso o tempo vai passando e as aulas até já começaram”, contou.

A vendedora Juliane da Silva, 34 anos, tem dois filhos, de 3 e 6 anos, e conseguiu vaga apenas para o menor, mesmo os dois já sendo da rede municipal de Niterói. A moradora de Piratininga, na Região Oceânica, explicou que conseguiu fazer a matrícula dentro das datas normalmente mas um erro no sistema trocou as informações e cancelou a matrícula do menino. Ela afirma ter colocado como primeira opção de escola a E.M. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, a segunda como Dario de Souza Castello e a terceira como E.M. Vera Lúcia Machado. “Fui informada que o site deu problema e colocou a terceira opção como primeira. Depois saiu do sistema e me informaram que ia dar tudo certo e era para eu esperar. Hoje começaram as aulas e eu não estou com meu filho matriculado”, desabafou.

Outro problema apontado pelo conselheiro foi de relatos de pessoas que conseguiram fazer a matrícula, mas para escolas com distância muito grande da residência das crianças. Isso acontece na casa da autônoma Evelyn Sena, 34 anos, que mora na Avenida Central, em Itaipu, e a vaga do seu filho de 6 anos saiu para a E.M. Paulo Freire, no Fonseca. A primeira opção da niteroiense foi a Unidade Municipal Vale Feliz, que fica na rua ao lado da sua casa, cerca de 10 minutos a pé da casa da autônoma. Para ir para a opção da Zona Norte Evelyn precisa pegar duas conduções e caminhar mais 20 minutos. “O site deu problema e eu não consigo resolver essa questão. Se temos a opção de escolher a unidade de ensino eu escolhi a mais perto da minha casa, dentro do prazo e fiz tudo certo”, frisou.

Sant’anna finalizou sobre a importância de levar o assunto para outra esfera. “Isso atrapalha o ensino e diversas crianças estão fora da escola e fizemos uma reunião com o colegiado na semana passada e decidimos entrar com essa denúncia ao Ministério Público. Agora vamos aguardar o que será decidido”, finalizou.

A cidade de Niterói tem três conselhos tutelares e cada um atende uma área de abrangência: Conselho I (Centro e Zona Sul), Conselho II (Pendotiba e Região Oceânica) e Conselho III (Zona Norte). O Conselho Tutelar é responsável por zelar, lutar e garantir os direitos das crianças e adolescentes, e de quatro em quatro anos acontecem as eleições.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre o assunto mas ainda não se manifestou.

Raquel Morais