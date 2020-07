Problemas na administração do Ipem-RJ atrapalham funcionários

Depois de dois furtos e muitas depredações na sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ) de Niterói, no Centro, agora os funcionários estão sendo mais diretamente afetados. Além de não estarem utilizando a sede, pelo estado de precariedade após tanto vandalismo, o plano de saúde desses trabalhadores passou recentemente por um ‘downgrade’, ou seja, uma redução do atendimento. Uma grande rede de hospitais conveniados deixou de ser aceita pelo plano de saúde com a justificativa de redução de custos. Porém os trabalhadores não estão satisfeitos pois afirmam que a nova presidência está gerando custos que seriam supérfluos; como por exemplo o pedido de veículos blindados.

De acordo com um funcionário que não quis se identificar a redução do plano de saúde do servidor, no meio de uma pandemia sob a alegação de que a administração passa por corte de despesas, é incoerente.

“O presidente solicitou carros blindados para diversos cargos da presidência.

Temos servidores fazendo tratamento de câncer nos lugares que eles cortaram. E neste tratamento não tem como mudar de local porque a presidência quer. A alegação para o corte de um benefício do servidor não é corrente quando em seguida se faz aluguel de carros blindados”, esbravejou.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos ligados à Metrologia (Sindipem-RJ), Catarina Bendelak contou que nessa semana terá uma reunião, presencial, com a presidência do Ipem-RJ. Além disso está marcada uma assembleia com a categoria para o próximo dia 11 de agosto.

“Eu fui pessoalmente falar com o presidente sobre a questão do plano de saúde e pedir para ele tirar esse corte. Ele explicou que essa medida seria necessária para cortes de despesas. Mas o nosso plano de saúde ainda está ativo e não tem nada decidido. Sobre a questão da depredação da regional de Niterói não tenho conhecimento sobre isso. Na próxima assembleia vamos tratar todas essas questões”, contou.

A sede Niterói teve o primeiro roubo no dia 25 de abril e aconteceu justamente dias depois do contrato de uma empresa de segurança armada, que fazia a vigilância no local 24h, não ter sido renovado. Além da depredação física do imóvel foram levados computadores, painéis eletrônicos e até uma balança de precisão avaliada em R$ 9 mil. Depois, no início de junho, mais equipamentos foram levados além de portas, frezzer e uma escada de alumínio de três metros, além de padrões de volume e pesos. Os casos são investigados pela Polícia Federal (PF) pois o Ipem-RJ é vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). No posto de Niterói vários serviços são oferecidos como verificação de taxímetros, regulação de bombas de combustíveis, controle de mercadoria acondicionada, aferição de balança de mercado e restaurante e até fiscalização dos tacógrafos de velocidade.

A PF foi questionada sobre as investigações mas não se manifestou até o fechamento dessa edição. Segundo o Ipem-RJ, o Inmetro informou que há cerca de um mês repactuou o convênio com o Ipem-RJ incluindo negociações sobre planos de saúde dos servidores daquele instituto e aluguel de veículos para serem utilizados nas atividades de fiscalização.

Em relação aos planos de saúde, foi acordado um processo gradual de readequação de despesas, em linha com o esforço de corte de gastos orientado pelo Governo Federal.