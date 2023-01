Privatização impede ação contra os engarrafamentos

Embora sejam consideradas rodovias destacadas pela qualidade da conservação nos trechos operados por concessionárias privilegiadas, a malha rodoviária não está projetada para evitar os engarrafamentos constantes e nem conta com um plano B para atenuá-los com o uso dos desejados caminhos alternativos existentes.

As concessões se limitam à operação privilegiada por poderosas empresas que não interagem com a realidade e as necessidades das regiões seccionadas pelo asfalto contínuo sustentado por onerosos pedágios. Tornam-se “malhas” de fios grossos que não se entrelaçam com o sistema viário da região, salvo em alguns trevos de captação ou soltura de veículos.

A concessão rodoviária é regida por uma Constituição própria. Ignora o mandamento de que “todo poder emana do povo e em seu nomes erá exercido” para sacramentar a exclusividade de uso com a vacinação prévia do ditame: “O bem público não pode afetar a estabilidade econômica dos contratos de outorga”.

O Estado tem de garantir a estabilidade do negócio que se tornou privado. É uma situação inversa a do comércio popular que sofreu o fracasso econômico da pandemia, mas não pediu subvenção pelo prejuízo sofrido.

CASO DA DUTRA

Esquecidos os dramas causados pelos bloqueios de estradas em nome da demonstração da importância dos caminhoneiros no processo político, os fatos mais recentes ocorridos na Via Dutra demonstram o desprezo com o público e aos interesses da economia regional e nacional.

Os três desabamentos de encostas em Barra Mansa e na Serra das Araras geraram extensos engarrafamentos com perdas de mais de 10 horas de locomoção, com predomínio de filas de caminhões.

Para o transporte não existe a alternativa da antiga ferrovia e nem interesse em se manter com qualidade o traçado da antiga rodovia Rio-São Paulo, de 558 km, ou de partes dele com acesso à Dutra e à Rio-Santos.

UMA NOVA TERRA

A NASA anunciou a descoberta de um novo planeta com dimensão equivalente a 95% da Terra e com possibilidade de ser habitado.

Ele está situado a 9,4 trilhões de anos-luz, um exagero para nossos sonhos de ocupação, se compararmos com a Lua, que está 384 mil anos-luz em relação ao nosso planeta.

Ele foi denominado TOI-700.

Militares fora do Planalto

Palácio do Supremo Tribunal Federal destruído, após distúrbios antidemocráticos no ultimo domingo

O presidente Lula anunciou sua decisão de substituir grande número de militares, quase todos da reserva, ocupantes de cargos no Palácio do Planalto.

Ainda indignado com as facilidades oferecidas para a invasão da sede do Governo, ele disse que dará preferência a servidores civis bem qualificados.

Lula lembrou que as portas do Palácio foram abertas para permitir a invasão e não sofreram danos.

O governo quer apurar responsabilidades dos que estavam presentes ou ausentes do Palácio.

Muitos militares operantes de cargos civis acumulavam vencimentos, ultrapassando exageradamente o teto salarial, que é o vencimento de um ministro do STF.

Deputados ameaçados

Pelo menos seis deputados eleitos estão sendo investigados visando puni-los pela articulação em favor dos vândalos ou por processos de improbidade em andamento.

A caçada às bruxas poderá atingir bolsonaristas como os deputados Marcelo Crivella e General Pazuello, ambos do RJ.

Proteção de encostas

Pelo menos 20 novas obras de contenção em áreas de risco estão com licitações abertas ou programadas.

Com as obras já em andamento, a Prefeitura acredita estar evitando fatos como a “tragédia do Bumba” ou a sucessão de ocorrências registradas em abril de 2014.

O prefeito está agindo preventivamente inclusive com a regularização de alguns canais e prometendo a plena limpeza dos bueiros de ruas.

Isto pode ser constatado na leitura dos “Atos Oficiais”, que são publicados aqui em A Tribuna.

Vale-tudo

O Brasil passa por uma era de incivilidade grotesca. Sem ser importunado um homem simplesmente furtou um poste a rua Santos Lima, em São Cristóvão, em plena luz do dia. A matéria a respeito, com vídeo, publicada no site de A TRIBUNA de ontem chocou os leitores.

Outro momento de grosseria e desumanidade, ocorreu ontem as 7 e meia da manhã no sinal que fica no cruzamento das ruas Gavião Peixoto e Álvares de Azevedo, em Icaraí.

Um homem, aparentando uns 40 anos, acelerava a sua possante motocicleta, sem silencioso, quando uma senhoria de uns 80 anos foi pedir para ele parar de acelerar porque estava fazendo mal a ela que é hipertensa.

O homem, sem pestanejar, bostejou: “Minha filha, vai reclamar com o Lula ou com o prefeito comunista. Eles não gostam de bandidos? Manda o Xandão me prender, anota a placa aí”.

Além de chamar uma senhora doente de uns 80 anos de “minha filha” o deboche não parou. A moto dele estava sem placa.

Aliás…

Um leitor da coluna teve a paciência de contar. De cada 10 motos que passaram na rua Gavião Peixoto entre 17 e 18 horas de anteontem (10), sete estavam sem silencioso e placa.

E certamente sem documentos também.

A prefeitura diz que o problema é da PM, que diz que o assunto é do Detran que repassa para o Detro.