Principais blocos de carnaval do Rio não vão desfilar em abril

A comemoração do carnaval 2022, no próximo feriado do dia 21 de Abril (Tiradentes), com o desfile das escolas de samba na Marquês do Sapucaí, será ainda mais diferente nesse ano. A Liga Sebastiana, que reúne mais de 10 tradicionais blocos do Rio, garantiu que não irá ‘por os blocos nas ruas’. “Carmelitas”, “Escravos da Mauá”, “Gigantes da Lira”, “Simpatia é Quase Amor” e “Suvaco do Cristo” são alguns dos que não vão desfilar.

A informação foi divulgada no blog do jornalista Ancelmo Gois e a presidente da Sabastiana, Rita Fernandes, frisou que os desfiles dos blocos somente acontecerão em 2023 por respeito pela cidade.