Princesas e Heróis se apresentam na Sala Nelson Pereira dos Santos

Charada, o grande vilão dos quadrinhos do Batman, descobriu um jeito de prejudicar a magia das histórias infantis, acabando com os finais felizes. O público poderá conferir o desenrolar da trama, no espetáculo “Princesas e Heróis”, no dia 12 de março, sábado, às 16h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

A princesa Branca de Neve vai surgir nesse enredo para, junto com o público, decifrar as charadas antes dele atacar e dar uma lição nesse vilão cheio de artimanhas. Assim, passando por várias histórias. Com muita música e interação, as Princesas e os Heróis vão mostrando que juntos podem ser imbatíveis, principalmente, quando contam com um grande aliado: o espectador.

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. Todas as medidas de segurança sanitária são seguidas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. A sala funciona com 80% da capacidade total.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e a Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.