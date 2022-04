Primos são esfaqueados em comunidade de Niterói

Uma família passou por momentos de pânico, na madrugada de hoje (28), na Comunidade do Atalaia, que fica na Região de Pendotiba de Niterói. Um casal de primos foi esfaqueado. O acusado foi encontrado e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) foi acionada por pedestres que denunciaram o crime. O caso aconteceu na Estrada Padre José Euger Atalaia, altura do número 25.

Os militares iniciaram buscas pela região e conseguiram flagrar o agressor correndo pela via. Abordado pelos militares, o acusado, que tem 30 anos, confessou o crime e recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda não se sabe o que motivou o ataque.

As vítimas, uma mulher de 27 anos e um homem de 18, foram socorridas à Policlínica Regional do Largo da Batalha, onde receberam atendimento médico. Ambos foram liberados apenas com escoriações. Os primos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no Barreto, onde passaram por exame de corpo de delito.

O boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói) como crimes contra a mulher. A delegacia irá investigar o caso a fim de descobrir a motivação do crime. Depoimentos das vítimas também deverão ser recolhidos.