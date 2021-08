Primeiro teste mostra qualidade da água que está sendo levada para Bambuí

O primeiro teste para ver até aonde a água tratada está chegando no bairro de Bambuí aconteceu na quarta-feira (04/08), pouco mais de dois meses depois do início da obra. Foram 4km percorrendo as tubulações até chegar à praça do bairro.

O Gerente Regional da Cedae, José Alexandre Silva dos Santos, disse que o teste de hoje foi na verdade uma lavagem da rede, saindo do tronco alimentador, que é a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Ponta Negra, até a praça. “A água veio forte com pressão e em ótimo estado. Fez a travessia da passarela que era o local mais complicado. O primeiro teste só apontou que tudo está correndo bem com a obra”, avaliou José Alexandre.





O teste foi acompanhado pelo Diretor de Obras da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Sanemar), Luiz Gonzaga e por técnicos da Companhia, responsáveis pelo estudo que apontou a viabilidade de levar água até a região central da localidade.

Na primeira fase da obra serão realizadas 400 ligações beneficiando em média 1500 moradores, que hoje sofrem com uma alta concentração de ferro e manganês na água dos poços, o que a torna imprópria para o consumo.

A obra, que é uma parceria entre a Sanemar, Autarquia de Obras de Maricá (Somar) e Cedae, continua até que haja a ligação das primeiras residências na rede ainda neste semestre.