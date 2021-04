Primeiro lote da Sputnik V chega a Niterói em maio

As primeiras doses da Sputnik V chegam a Niterói no mês de maio. O primeiro lote terá 25 mil doses do imunizante, em junho chegará mais 75 mil vacinas. Entre os meses de julho e outubro as remessas serão de 130 mil vacinas mensais até que em novembro a cidade receba 50 mil para completar todas as doses contratadas. Além disso, a partir desta quarta-feira (14), a prefeitura implantará barreiras sanitárias para impedir que pessoas de fora da cidade entrem em Niterói.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais da prefeitura na noite de hoje (12). As doses da vacina russa, após a imunização da população de Niterói, pessoas que morem em outras cidades e que trabalhem em Niterói poderão se vacinar na cidade.

“Isso vai garantir uma retomada da normalidade para a nossa cidade e para que tudo o que estamos vivendo agora fique no passado. Porém, até que isso aconteça, a gente precisa manter o afastamento, o isolamento social para que a gente diminua a ocupação dos hospitais. Essas medidas, a gente sabe que elas são duras e que para alguns segmentos são ainda mais duras, mas hoje a gente está buscando restringir essas atividades porque é necessário. É isso que salva vidas nesse momento”,afirmou na transmissão.