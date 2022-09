Primeiro goleiro a enfrentar Garrincha na estreia pelo Botafogo é morador de Niterói

A vida do primeiro ‘João’ de Garrincha, com certeza, deve ter sido nada boa. Mas Líbero Atheniense Teixeira, de 89 anos, morador de Icaraí, em Niterói, bate no peito e diz: “Em mim ele não fez gol”. O aposentado afirma, com orgulho, que foi o primeiro goleiro a enfrentar o lendário ‘Anjo das Pernas Tortas’ pela primeira vez. O encontro, segundo o mero coadjuvante, aconteceu há 69 anos, no dia 28 de junho de 1953, no ilustre Estádio Acúrcio Torres, em Cantagalo, no município da Região Centro-Norte Fluminense. A partida terminou 5 a 1 para o Botafogo, mas sem gol do inesquecível camisa 7 alvinegro.

As mãos mostram os recortes de jornais e fotos antigas (Fotos: Marcos Vinicius Cabral)

Se longíquos 157 quilômetros separam as cidades de Cantagalo e Niterói, que orgulhosas lembram do feito de Bibinho – como era chamado pelos companheiros do Cantagalo Esporte Clube – naqueles 90 minutos que entraram para a história cantagalense, o confronto dele com o endiabrado ponteiro que integrava o elenco profissional alvinegro aconteceu em partida amistosa na tradicional Festa dos Carecas. O evento, ocorre há 113 anos em comemoração aos dias de São Pedro, São João, São Paulo e Santo Antônio.

“Foi o dia mais importante da minha vida. Joguei contra Garrincha e quando acabou o jogo, apesar da derrota por 5 a 1, fui eleito o melhor da partida. E o melhor é que ele não fez gol em mim!”, contou Bibinho instalado confortavelmente na sala do apartamento onde mora na Rua Tavares de Macedo, em Icaraí, bairro onde vive desde 1978 após ter se aposentado pelo Banco do Brasil.

Em pé: Calico, Orlando Maia, Amaury, Floriano, Geraldo Bulau e Brito; Agachados: Garrincha, Geraldo, Ariosto, Orlando Vinhas e Braguinha (Foto: Reprodução)

Até hoje, prestes a completar 70 anos da realização da partida que parou a cidade de Cantagalo à época, detalhes históricos daquele confronto com Garrincha continuam na lembrança de Bibinho. Inclusive do pobre Ariacir, talentoso lateral-esquerdo que teve a dura missão de marcar o gênio.

“Aquela partida, apesar da goleada do Botafogo, foi disputada. Por incrível que pareça! Lembro que quando eles fizeram o primeiro gol, eu dei uma bronca geral na minha defesa e aquilo mexeu com o brio dos jogadores. O Ariosto, atacante alvinegro, ouviu o esporro que dei no meu time e disse: ‘Olha, agora mudou o jogo. Acabou aquela molezinha!’ E de fato, acabou mesmo. Tanto é, que na primeira bola que o Garricnha pegou na extremidade do campo, o Ariacir, nosso lateral-esquerdo, que era muito bom de bola, foi dar o combate nele e tomou um drible de corpo que fez ele ir parar no alambrado do campo. Que me desculpem o Jordan do Flamengo e outros ‘Joões’, mas o primeiro ‘João’ de verdade foi nosso talentoso lateral”, diverte-se e muda o semblante quando se refere ao Glorioso daquela época.

“O time do Botafogo era sensacional. Não dava para competir, apesar do nosso time ser muito bom também”, destacou o camisa 1 mais famoso de Cantagalo que chegou a ser convidado para treinar no Fluminense, enquanto seus companheiros de zaga Zé Vieira, foi para o Vasco, mas voltou porque estava de casamento marcado e Flávio Monteiro chegou a jogar no Fluminense.

Em pé: Flávio Monteiro, Bibinho, José Vieira, Cleri, Moacir e Ariacir. Agachados: Abelardinho, Osmar, Sidnei, Haroldinho e Alcides (Foto: Arquivo pessoal)

No entanto, se tem algo que ainda emociona Bibinho é quando fala dos pais e das poucas oportunidades que teve em ser um jogador profissional, já que desde muito novo, pelas dificuldades que a vida lhe impôs, com a morte precoce do pai Francisco Taixeira, em virtude de uma esclerose múltipla, foi obrigado, junto com Liame, irmã mais velha que era professora, a trabalhar para ajudar a mãe na criação de um time de 11 irmãos.

“Nos jogos de várzea, atuava como centroavante e marcava muitos gols. Mas como trabalhava como auxiliar de escritório para ajudar meus pais nas despesas de casa, sempre chegava mais tarde. Teve um treino, que cheguei atrasado e fiquei sabendo que o nosso goleiro e o ponta-direita brigaram feio e por este motivo, o nosso camisa 1 foi embora. Na falta do goleiro, me ofereci para jogar no gol e não mais saí. Foi dessa forma que me tornei goleiro do Cantagalo Esporte Clube e diga-se de passagem, um dos maiores que o município cantagalense já teve”, orgulha-se Bibinho.

REPROVADO NO TESTE DO FLU

Convidado para treinar no Botafogo após o jogo que marcou sua vida, Bibinho acabou indo tentar a sorte no Fluminense, o clube de coração, como atacante e não goleiro. Seu único arrependimento.

“O Veludo era o goleiro da época e sempre tive nele a imagem de um ídolo. Por isso, não quis disputar posição com ele e na hora do teste, pedi para jogar de atacante. Acabei dispensado”, revelou o camisa 1 eternizado pelo confronto com Garrincha, pelas defesas e atuações com a camisa do Cantagalo Esporte Clube e pelas memórias de quem tem histórias para contar.

Nascido em Santa Rita da Floresta, em 1933 e morador de Icaraí há 44 anos, Bibinho foi funcionário da empresa Walter Tardin e Banco do Brasil, casou-se com a professora Nelmar, falecida há seis anos, seu único e verdadeiro amor na vida.

Bibinho mostra as mãos castigadas pelas defesas que praticou ao longo da carreira

Atualmente vive contando a história desse jogo marcante para os amigos, os filhos Giselle, Andrea e Líbero Junior, as netas Carolina, Amanda, os netos Lucas e Bernardo e espera poder viver mais alguns anos para contar também para o bisneto Miguel de apenas 6 anos.