Primeiro Festival Sonora de Música Niteroiense define finalistas

Irma Lasmar

Começou ontem (20) e vai até sexta-feira (23) a apresentação dos finalistas do primeiro Festival Sonora de Música Niteroiense On-line. Destes sairão os dois vencedores, um por escolha do júri técnico e outro pelo voto popular no canal Sonora Rádio e TV no Facebook, em live na noite de sábado (24), entre 20h e 22h, com votação aberta pela plataforma Google Forms. Ao longo da semana, a página publicará entrevistas e videoclipes dos finalistas. O resultado do concurso será anunciado.

Após seleção realizada na última semana de setembro priorizando os artistas de Niterói em meio a inscritos de todo o país, concorrem ao título de melhor música da cidade em 2020 as canções “Amanheceu”, de Mayara Palmeira, “Espelho”, de Caio Guerra, “Homem de Ferro”, de Pedro Teixeira, “Menina Bela”, de Vinícius Oliveira, “O amor não é muito real”, de Victor Nogueira, “O amor naufragou”, de Ed Paes, “O mundo que gira ao redor”, de Renata Santos, “Praia de Itaipuaçu”, de Marcia Guzzo, “Sai”, de Letícia Rocha, “Tomorrow”, de Rodrigo Auad, e “Promessa de Deus”, de Thiago Cunha e Clécio Ramos.

“Estou feliz demais em participar com esta música que compus com Clécio no auge da pandemia, em um momento delicado, quando sobrevivi à Covid-19”, exclama o compositor, músico e cantor Thiago Cunha, que se curou da doença. A mesma canção ficou em segundo lugar no concurso Conecta Samba Macaé, na semana passada. Os jurados são o guitarrista e professor de música Rogério Guimarães, a jornalista e produtora musical Roseli Massi e músico e diretor da escola de música Villa Lobos José Maria Braga.

Sonora é um projeto do produtor cultural e educador Jason Prado que durante a pandemia virou canal de incentivo à música. Ele também é o fundador da ONG Leia Brasil, em 1991. “Para movimentar e estimular a categoria artístico-musical, que tanto prejuízo teve durante essa longa quarentena, criei a página e em seguida o concurso. Era preciso fortalecer os artistas e manter a conexão com o público”, conta o criador.