Primeiro dia de quarentena com aglomeração e congestionamento, em Niterói

No primeiro dia de quarentena em Niterói, nesta segunda-feira (23) houve aglomeração na entrada das barcas e alguns pontos de congestionamento na Zona Norte e no Centro da cidade. De acordo com o governo municipal apenas serviços essenciais poderão funcionar. Só será permitido o funcionamento de farmácias, mercados, supermercados, postos de combustíveis, padarias, pet shops e clínicas veterinárias para casos de urgências. As medidas estão sendo adotadas para impedir o avanço da contaminação do coronavírus.

Apesar das recomendações, trabalhadores de serviços não essenciais tentaram embarcar na Praça Arariboia, em direção a Praça XV. Por conta disso, no horário de pico, filas se formaram, indo contra as recomendações das autoridades de evitar aglomerações. Funcionários da CCR Barcas – concessionária que administra o transporte aquaviário – orientavam a população, já policiais militares faziam o bloqueio, barrando quem não apresentasse documento comprovando a profissão essencial.

Enquanto isso em vias que dão acesso a Ponte Rio-Niterói, o trânsito apresentou retenções. Motoristas relataram congestionamento na Alameda São Boaventura e na Avenida Marquês do Paraná. Mas apesar disso, as ruas da cidade estavam desertas. Em um dia de sol, a orla de Icaraí estaria cheia de pessoas praticando esportes, mas depois dos bloqueios na praia, a população aderiu a quarentena e está ficando dentro de casa.

Durante o anúncio da quarentena, o prefeito Rodrigo Neves pediu ajuda da população para que não saiam de casa.“Precisamos manter nas ruas apenas os efetivos de segurança, saúde e limpeza. Nossa batalha contra este vírus não está nem começando. Temos, há praticamente uma semana, espaços públicos fechados, bloqueios aos acessos às praias, todas as medidas foram tomadas com o objetivo de salvar vidas. Por isso, a quarentena é fundamental neste momento”, reforçou Neves.