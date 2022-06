Primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é identificado em São Paulo

Foi identificado em São Paulo o primeiro caso de varíola dos macacos no país. O infectado é um homem de 41 anos que veio da Espanha e está cumprindo isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. As informações são do G1.

O caso não foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, porém, fontes ligadas ao Palácio dos Bandeirantes informam que o caso está confirmado. No entanto, não foram passadas mais informações sobre o estado de saúde do homem ou sobre suas viagens prévias.

Em nota, a Secretaria de Saúde diz que as amostras do caso ainda estão sendo analisadas pelo Adolfo Lutz, referência em sequenciamento genômico. De acordo com o documento, o paciente teve dor no corpo e febre no dia 28 de maio.

Foto destaque: Grande parte dos especialistas preveem que não há risco deste cenário evoluir para uma pandemia como a de Covid-19 (Foto: Divulgação)