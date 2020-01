Primeiro bebê de 2020 da Maternidade Municipal Alzira Reis é um menino

Enquanto mais de 550 mil pessoas celebravam a chegada do Ano Novo nas duas festas organizadas pela Prefeitura de Niterói em Icaraí e em Itaipu, a Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas, era cenário do nascimento de Davi Barcelos, o primeiro bebê da rede pública municipal, nascido às 00h22 do dia 1º de janeiro.

Primeiro filho da operadora de supermercado, Yngrid Barcelos, de 22 anos, ele nasceu saudável, com 50 centímetros e 3,1 kg, por parto normal. Yngrid conta que começou a sentir contrações às 10h, mas que só foi para a maternidade às 16h.

“Não achei que o bebê fosse nascer no Réveillon, mas quando cheguei ao hospital já estava em trabalho de parto. Tive um pouco de medo, mas fui muito bem atendida tanto pela equipe da maternidade como durante o pré-natal na Policlínica Dom Luiz Orione, em Piratininga, onde moro”, afirmou a mãe de Davi.

Segundo a equipe do hospital, o parto ocorreu sem intercorrências e foi da modalidade normal, uma constante da Maternidade, que mantém o índice de cerca de 75% de partos normais sobre as cesáreas. Mais de 23 mil nascimentos já foram registrados na unidade.

Sobre a data inusitada, Yngrid Barcelos afirmou que sempre gostou da festa de ano novo e que uma tia estava preparando a ceia, quando ela começou a sentir os sinais de que o filho estava por vir.

“Não aproveitei a ceia mas, pelo menos, consegui ouvir os fogos daqui”, disse, rindo, ainda na maternidade.

A “primeira mãe do ano” de Niterói disse ter expectativas para o filho diferentes da realidade que conheceu na infância.

“Eu espero que ele seja um homem maravilhoso, uma pessoa de bem. Vou dar toda a atenção possível para ele, porque não tive isso da minha mãe biológica”, afirmou, contando que até os 10 anos viveu em orfanato até ser adotada.

O ano novo de Yngrid começou com o “sorriso” de satisfação de Davi, entre sonecas e mamadas, para orgulho da equipe de profissionais da Maternidade Municipal Alzira Vargas. A unidade, que é especializada em parto normal humanizado, realiza cerca de 130 procedimentos por mês e vai passar por reforma e terá sua capacidade de atendimento ampliada em 30%. O investimento do Município neste projeto será de cerca de R$ 15 milhões. O atendimento na unidade não será interrompido durante a obra.

Reforma – Com a obra, que vai abranger uma área de 3.715 metros quadrados e tem previsão de início neste semestre, a maternidade municipal passará a contar com uma das estruturas mais modernas do Estado do Rio de Janeiro. A unidade contará com leitos de recuperação pós-anestésica e toda estrutura de apoio a estes procedimentos. Na ala de internação, quatro unidades serão planejadas para a realização das atividades de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente e um quarto especial para pacientes que apresentem quadro de intercorrências que indiquem atenção especial.

Também será implantada uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos, com seis berços em ambiente equipado e planejado. O projeto contempla atenção aos ambientes de acolhimento, com salas específicas para os exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas, leitos de observação para avaliação da indicação de internação, além de ambientes planejados para as atividades de apoio ao aleitamento.

Toda a infraestrutura predial, com redimensionamento de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias também será substituída. O prédio receberá ainda sistemas de ar condicionado, atendimento por grupo-gerador para fornecimento de energia, sistema de controle por câmeras de segurança e implantação de rede de lógica integrando todos os serviços através de sistema de informação.