Primeira suspeita de Ômicron no Rio

Depois de três casos confirmados em São Paulo, a variante Ômicron já tem sua primeira suspeita na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente que testou positivo para Covid-19 veio da África do Sul e está sendo acompanhada.

A mulher de 29 anos chegou ao Brasil em 21 de novembro vinda de Joanesburgo, cidade sul-africana. Ainda segundo a SMS, antes de chegar à capital carioca ela passou por São Paulo.

O teste positivo só veio na última segunda-feira (29), depois de um primeiro exame ter sido negado. A paciente está assintomática e todos que tiveram contato com ela estão sendo monitorados.