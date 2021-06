Primeira parcela do 13º salário é antecipada em São Gonçalo

Os servidores ativos, aposentados e pensionistas vão ter o pagamento da primeira parcela do 13º salário adiantada por determinação do prefeito Capitão Nelson. A decisão pela antecipação da parcela aconteceu durante reunião do prefeito com o secretário de Fazenda, Thiago Saraiva Felício, o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, o secretário de Administração, Bruno Cerqueira e o secretário chefe de gabinete, Eugênio Abreu.



Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o pagamento de 50% do benefício será realizado junto com a remuneração referente ao mês de junho, com vencimento no quinto dia útil do mês de julho. Vale destacar que, desde o início deste ano, a Prefeitura vem antecipando os pagamentos de salários dos servidores.



“A antecipação dessa parcela do 13º mostra o compromisso deste governo com os servidores de São Gonçalo, como tem sido feito desde o início do ano, com a antecipação dos salários. Apesar das dificuldades, que não apenas São Gonçalo, mas todos os municípios enfrentam, o governo se esforçou para antecipar essa primeira parcela do 13º salário”, disse o secretário de Administração, Bruno Cerqueira.



O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, ressaltou a importância do pagamento para incentivar a recuperação da economia do município.



“Os setores de comércio e de serviços ainda lutam para se recuperar dos impactos provocados pela pandemia. Vamos continuar trabalhando para recuperar a economia de São Gonçalo e valorizando os funcionários. Esse é o resultado de um trabalho feito com seriedade, avaliando bem os recursos do município e evitando gastos desnecessários”, disse o secretário.