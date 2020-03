Primeira morte por coronavírus no Brasil é registrada em São Paulo

Foi confirmada, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a primeira morte por coronavírus no Brasil. Mais detalhes sobre esse caso serão esclarecidos em uma coletiva hoje às 13h, com os representantes da pasta de São Paulo, que é o Estado com maior número de casos do país.

A vítima seria um homem de 62 anos com hipertensão, diabetes e uma inflamação na próstata. Ele teria ficado internado em um hospital particular de São Paulo.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, até ontem (16) o estado de São Paulo tinha 152 casos confirmados de Covid-19. Os casos suspeitos somam 1.777. Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, de acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, desta segunda-feira. A prefeitura do município de São Paulo decretou, na manhã desta terça-feira, situação de emergência na cidade em função da pandemia.

Já o governo do estado cancelou eventos públicos culturais e esportivos em locais abertos e fechados e está recomendando que eventos privados também sejam cancelados. Entre as medidas para intensificar o enfrentamento ao Covid-19, anunciadas pelo governo, a partir de hoje, todos os funcionários públicos estaduais de São Paulo com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Já os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão todos fechados por 60 dias.

Em apuração…