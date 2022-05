Primeira maratona de Niterói vai interditar várias vias na cidade

A 1ª Maratona de Niterói está se aproximando e terá a participação de mais de dois mil atletas, entre profissionais ou amadores. A competição acontece neste final de semana, com a corrida kids (crianças) no sábado (14) e a adulta no domingo (15). A maratona promete entrar para a história do atletismo no Rio de Janeiro.

A prefeitura divulgou o esquema especial de trânsito que vai interditar, total ao parcialmente, várias vias na cidade.

As atividades relacionadas à prova terão início nesta sexta-feira (13), às 14h, no Caminho Niemeyer, com exposição de material esportivo e entrega dos kits para a Corrida Kids que poderão ser retirados até as 17h30.

Essa será a primeira vez que Niterói receberá um evento desportivo desse porte, aberto para todas as categorias de atletas, maratonistas experientes e amadores. Ao todo, serão 42 quilômetros de prova, com saída e chegada num dos principais cartões postais da cidade: o Caminho Niemeyer.

Durante o percurso, que vai até o bairro de Camboinhas, na Região Oceânica, e retorna para o Caminho Niemeyer, os atletas correrão cercados pela beleza dos principais pontos turísticos da orla da Baía de Guanabara.

Programação – No sábado, a programação começa mais cedo, às 9h, com feira de adoção de animais, apresentação Cheerleader (Equipe Marvel), entrega de kits para a maratona 42km e 5km. Às 10h começam as provas infantis de 50m (2 a 4 anos), 150m (5 a 8 anos), 300m (9 a 12 anos) e 600m (13 e 14 anos). Encerrando o dia, Happy Hour Sunset Maratona, às 17h. Tudo isso, no Caminho Niemeyer, inclusive, a corrida infantil.

Ainda na madrugada de domingo, às 4h45, partirá o primeiro ônibus do Caminho Niemeyer com destino a outras arenas que fazem parte do trajeto da 1ª Maratona de Niterói. Às 5h30 será dada a largada da prova de 42Km. Às 7h, sairá o pelotão que disputará os 5Km. A previsão é de que, às 7h45 já tenham início as premiações.

Partida, chegada e premiação acontecem no Caminho Niemeyer onde haverá também passeio de balão e show com a banda Bicho Solto, às 11h30.

Mudança no trânsito – Com a maratona acontecendo, a prefeitura de Niterói preparou um esquema especial no trânsito, para ajudar aqueles que vão participar ou assistir o evento ou aquele que passará apenas pela cidade. Ao todo 24 ruas do município vão aderir ao esquema durante esse final de semana. Saiba quais são as ruas: