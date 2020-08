Primeira escola estadual de Itaipuaçu é inaugurada

O governador Wilson Witzel inaugurou na quinta-feira (13) o Colégio Estadual Darcy Ribeiro, primeira escola de Itaipuaçu, distrito de Maricá. A nova unidade de ensino da Secretaria de Educação terá a capacidade para atender 600 estudantes e funcionará em três turnos – manhã, tarde e noite.

“Recebi, hoje [quinta], um feedback que ouço em quase todos os locais que vou: professores e professoras felizes e com salário em dia. E, temos uma novidade: a GLP passará, em definitivo, para 30 horas. Isso será muito importante para dar uma tranquilidade aos profissionais da educação”, disse o governador, que lembrou, também, outros investimentos que o Governo do Estado fará na cidade:

“Estamos trazendo para cá uma Faetec, rede que estruturamos em nossa gestão e é voltada para o ensino profissionalizante. Será mais uma parceria com a prefeitura. Além disso, ao todo, nosso governo já investiu cerca de R$ 10 milhões para melhorar o sistema de saúde. No ano passado, ajudamos na manutenção da UPA, no hospital local e na compra de medicamentos. E, neste ano, estamos ajudando no enfrentamento à Covid. Estamos também investindo na oferta de saneamento para a região e, no mês passado, implantamos o novo sistema de abastecimento de água tratada de Ponta Negra, o que beneficia diretamente 18 mil habitantes”, completou Witzel.

De acordo com a Secretaria de Educação, o Colégio Estadual Darcy Ribeiro será implantado em módulos. A previsão é de que sejam atendidas 15 turmas do ensino médio regular. Segundo o município, a grande densidade populacional de Maricá e a consequente demanda por serviços públicos vem aumentando nos últimos anos.