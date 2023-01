Primeira colocada em eleição do MP nega ligação com Bolsonaro

Procuradora Leila Machado Costa envia carta aos colegas desmentindo informações divulgadas em site

Saulo Andrade

Realizada em dezembro de 2022, a eleição destinada a formar uma lista tríplice para o provimento do cargo de procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro (biênio 2023/2025) vem sendo alvo de polêmicas e muita especulação. Primeira colocada na eleição, a procuradora Leila Machado Costa emitiu, recentemente, uma carta aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), referindo-se a uma matéria do Portal Conjur que, segundo ela “pontua fatos mentirosos e ligações políticas inverídicas” a seu respeito – relacionando-a, por exemplo, à família Bolsonaro.

“Jamais manifestei posições políticas, pois sempre acreditei que minha atuação funcional deveria ficar ao largo das minhas preferências políticas pessoais, o que, aliás, se espera de todos os membros do Ministério Público”, ressalta.

No documento, a procuradora se indigna com o fato do texto envolver familiares dela, “completamente estranhos ao processo eleitoral ora em curso”. Também alega que não foi procurada pelo veículo, que posteriormente publicou uma nota dela, esclarecendo que “ficou estupefata ao ler a notícia com falsas ilações sobre sua eventual escolha para a Procuradoria-Geral de Justiça”.

“É a mais absoluta mentira que haja qualquer acordo com a família Bolsonaro ou quem quer que seja. Como mais votada pela categoria e primeira mulher a possivelmente conduzir o MPRJ, só pode imaginar que tais intrigas venham de pessoas que não aceitam a derrota nos bastidores. Pela frente, empenham apoio à escolha da mais votada, mas, nos bastidores, semeiam fake news e fofocas ardilosas”.

Com 100% dos votos computados (1064), na eleição destinada à formação da lista tríplice para provimento do cargo de procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, a procuradora Leila Machado Costa foi a candidata mais votada, com 485 votos (46,27% do total). Em segundo, o atual procurador-geral, Luciano Mattos, obteve 437 votos (41,69%). Em nota, Mattos se solidariza com a colega:

O atual procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, prestou solidariedade à colega

“Sirvo-me do presente para prestar solidariedade à colega Leila Machado Costa, em face da matéria veiculada no site do Conjur, edição de 09/01/23 (segunda-feira), tendo em vista o conteúdo ofensivo à honra da referida Procuradora de Justiça. Não se pode aceitar que, no ambiente democrático próprio das eleições do Ministério Público, ofensas e inverdades sejam lançadas contra qualquer candidato, o que acaba por conspurcar a normalidade do processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça e a própria imagem da Instituição”, disse.

Somaine Cerruti informou que não iria se pronunciar sobre o caso

Mattos repudiou ainda qualquer tentativa de vincular seu nome ao teor da matéria, afirmando que jamais se utilizou de expedientes escusos para alcançar qualquer objetivo, seja na vida profissional ou pessoal.

“Manifesto, também, veemente repúdio a qualquer tentativa de vincular meu nome ao teor da referida matéria. Sempre pautei minha conduta pela ética e jamais me utilizei ou me utilizarei de expedientes escusos para alcançar qualquer objetivo na vida pessoal ou profissional. Participei da eleição para composição da lista tríplice de forma séria, íntegra e equilibrada, de modo a preservar a Instituição e honrar os compromissos institucionais. Espero que seja concluído o processo de nomeação, bem como restabelecida a normalidade, para que o Ministério Público possa dar continuidade ao cumprimento de seus deveres constitucionais em defesa da sociedade”, concluiu.

Em terceiro lugar no processo eleitoral do Ministério Público, Somaine Cerruti, que somou 126 votos (12,02%) – de acordo com a assessoria de comunicação do MPRJ -, “não vai se manifestar”.