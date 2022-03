Primeira Agência de Coleta Seletiva é inaugurada em Maricá

A primeira Agência de Coleta Seletiva do município – um centro de câmbio da reciclagem e compensação financeira aos coletores ou população em geral foi inaugurado nesta sexta-feira (11). O espaço faz o descarte correto de materiais prejudiciais ao meio ambiente e paga por eles em Real pelo aplicativo E-dinheiro, por cada quilo de resíduo entregue. O valor recebido só pode ser utilizado dentro do município, no comércio local credenciado para receber a Moeda Social Mumbuca.

A agência, localizada na Rua 107, em Cordeirinho, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e recebe plástico, papel, papelão, sucata ferrosa ou não ferrosa, além de óleo de cozinha. O espaço recebe material de qualquer pessoa, habitante ou não de Maricá. Para receber o valor referente à coleta, a pessoa deve ter conta no aplicativo E-dinheiro ou realizar o cadastro pela plataforma online no momento da entrega dos resíduos.

“O lançamento dessa agência é um elemento de ampliação da política de sustentabilidade de Maricá, em diálogo com a Moeda Mumbuca, catalisadora do êxito das políticas sociais locais. Esse é um elemento prático e transformador, alterando o modo que a população interage e enxerga o meio ambiente. Ações como essa, unidas ao empenho individual, são essenciais para assegurar a sustentabilidade do planeta e o futuro das próximas gerações”, afirmou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Tecnologia de ponta

O material entregue é rastreado por meio da utilização da tecnologia blockchain – uma base de dados com registro permanente – ao longo de toda a cadeia, desde o beneficiamento até a transformação em uma nova embalagem. A agência também oferece remuneração bônus de 0,35 reais aos coletores cadastrados por quilo de plástico vendido, uma parceria com a empresa social canadense Plastic Bank, que reutiliza o material para produção de garrafas pet. A previsão é que, em breve, o distrito de Itaipuaçu também ganhe uma Agência de Coleta Seletiva.

“Na agência de Cordeirinho, transformaremos resíduos prejudiciais em renda, o que beneficia demais o meio ambiente e fomenta a preservação ambiental. A expectativa é que, em breve, possamos implantar a coleta seletiva no município, processo que é fortalecido por essa parceria”, acrescentou o secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e a Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro (ARERJ).

Coletores comparecem ao espaço de referência

Um dos coletores que participou do primeiro dia de atividades na agência foi o Wallace Lima, que também é maquiador. Morador de Cordeirinho e envolvido em projetos ambientais, ele reforça a importância de ter um espaço como esse no município.

“Os moradores da região frequentemente despejam lixo no terreno da Horta Comunitária de Cordeirinho e, por isso, realizo a limpeza frequente daquele local. Com esse espaço, posso trazer todo o material reciclável que coleto. Isso é excelente! É um meio de limpar um local de uso coletivo da população e também trazer recursos financeiros aos moradores”.

O secretário do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, disse que a iniciativa vai ampliar as políticas ambientais em um município em franco desenvolvimento como Maricá.

“O Governo do Estado trouxe uma ação importante para Maricá, o que é motivo de comemoração, fortalecendo as políticas sociais já adotadas pelo município. Isso simboliza a preservação ambiental e traz renda, dignidade e cidadania à população da cidade”, destacou.

Cadastro:

Os coletores interessados ou população em geral, sendo moradores de Maricá ou não, podem se cadastrar pelo aplicativo E-dinheiro, disponível para sistema operacional Android e IOS, nas lojas virtuais de app.