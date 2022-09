A primavera inicia com o tempo instável na cidade. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, a instabilidade é consequência da formação e deslocamento de uma frente fria. A previsão é de pancadas de chuva moderada/forte a partir da tarde desta quinta-feira (22), com possibilidade de raios.

Hoje, os ventos devem estar fracos a moderados, sendo mais intensos durante as pancadas. A temperatura varia entre 20 °C e 31 °C. Já na sexta-feira (23) ainda há condições para chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e manhã. As temperaturas vão diminuir e os ventos estarão moderados. A máxima pode chegar aos 24 °C e a mínima aos 16 °C.

Praias recomendadas

Com as chuvas, o lixo das encostas acaba chegando ao mar. O Inea divulgou as condições de balneabilidade das praias em Niterói e no último boletim divulgado, na terça-feira (20/9), as praias recomendadas ao banho são Gragoatá, Boa Viagem, Charitas (exceto em frente à Travessa Santa Cândida e no lado direito do Clube Naval de Charitas), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Icaraí está imprópria para banho.

A CLIN, que também é responsável pela limpeza das praias, informou que as areias das praias são limpas diariamente, em todas as estações do ano, com ou sem chuva, com auxílio de maquinários específicos.