Primavera chega com temperaturas amenas em Niterói

É primavera! Desde as 16h21min de ontem, o hemisfério sul (onde estia localizado o Brasil) vive a estação mais florida do ano. A chegada da estação coincide com o início da flexibilização ainda maior das medidas restritivas contra a Covid-19 em Niterói. Isto vai permitir que a população aproveite os dias bonitos e quentes em praias e áreas verdes, desde que sigam todos os protocolos para evitar o contágio pelo coronavírus.

É importante destacar que a cidade possui aproximadamente 56% de suas áreas preservadas, o que garante várias possibilidades de “sombra e água fresca”. No entanto, parte desse “verde” foi eliminado, na região central de Niterói. Na coluna Painel de ontem, o jornal A TRIBUNA noticiou a derrubada de áreas centenárias em um terreno no bairro de São Domingos.

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade disse que o diagnóstico fitossanitário realizado por técnicos do órgão comprovou que as árvores apresentavam cupins e partes ocas e que poderiam comprometer a segurança de quem passasse pelo local.



“A medida compensatória se deu por meio da doação de mudas de sibipiruna, árvore nativa da Mata Atlântica, ao viveiro de mudas da CLIN, responsável pelo reflorestamento do Parque Natural Municipal da Água Escondida (Lei Municipal nº 3560/2020), bem como materiais para o PARNIT, como armadilhas fotográficas (câmeras que registram imagens dos animais na unidade de conservação) e rádios para comunicação em campo”, disse a pasta em nota.

Foto: Marcelo Feitosa

Ainda assim, a cidade apresenta outras opções de áreas verdes, como os Hortos Municipais do Fonseca e Itaipu, o Campo de São Bento em Icaraí e as trilhas de Itacoatiara, na Região Oceânica, no Parque Estadual da Serra da Tiririca.

Horários de funcionamento

Horto do Fonseca – Diariamente, de 7h às 19h

Horto de Itaipu – Seg. a sex. de 7h às 16h; sábado e domingo de 8h às 14h.

Campo de São Bento – Diariamente das 7:00 às 19:00 horas

Parque Estadual da Serra da Tiririca – Diariamente das 8h às 17h

Limitação: 350 pessoas.

Fonte: Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur)

Tempo e temperatura

Esta quinta-feira, primeiro dia completo da primavera de 2021, deve ter temperaturas amenas, sem previsão de chuva. De acordo com a plataforma Climatempo, a temperatura mínima será de 18º C e a máxima de 22ºC. A boa notícia é que o sol deu “bom dia” mais cedo. Ainda segundo a plataforma, o dia amanheceu às 5h41min. O pôr-do-sol deve acontecer às 19h49min.

No entanto, o primeiro final de semana da primavera deve ser chuvoso. No sábado, a plataforma prevê mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. O dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no domingo, a mínima prevista é de 21ºC enquanto a máxima deve ser de 28ºC. A chuva deve aparecer durante a tarde. A manhã e a noite deverão ser de tempo aberto.

Inverno se despediu com vendaval

Na tarde de terça-feira (21), o inverno encerrou com ventos de até 70 km/h em Niterói e demais cidades da Região Metropolitana. Em São Gonçalo, uma árvore caiu em uma viatura da Polícia Militar e também atingiu uma bicicleta que estava na calçada. Já a Ponte Rio-Niterói precisou ser fechada nos dois sentidos por causa dos fortes ventos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo foi interrompido às 14h40 e os motoristas precisaram aguardar para concluir a travessia. Às 15h15, a via foi novamente liberada.