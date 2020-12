PRF-RJ inicia a Operação Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou oficialmente, na manhã desta sexta-feira, a Operação Rodovida no Estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceu na Ponte Rio-Niterói com a integração dos órgãos Sest Senat, Guarda Municipal de Niterói, Nittrans, PM e equipes da Operação Lei Seca. O objetivo é combater a violência no trânsito através da fiscalização e da educação.

A operação já tem ações planejadas reunindo esfera federal, estadual e municipal. Também terão atividades nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, além de atuação qualificada no enfrentamento à criminalidade.

De acordo com a PRF ações como esta são de extrema importância para garantir a segurança nas estradas. Segundo o Ministério da Saúde, ocorreram 33.414 mortes em decorrência de acidentes de trânsito no ano de 2018, sendo 5.271 óbitos somente nas Rodovias Federais. Já entre janeiro e setembro de 2020, o relatório de acidentes produzido pela Divisão de Estasca, afirma que 1.734 pessoas morreram nas rodovias federais em decorrência de acidentes envolvendo veículos de carga.