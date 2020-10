PRF resgata bicho preguiça em Magé

Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da segunda-feira (19). O caso aconteceu às margens da BR-116, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. O animal estava bem próximo da pista, com risco de atropelamento, na hora em que os policiais passavam.



Policiais rodoviários federais estavam em atividade operacional, quando avistaram ciclistas acenando para a viatura. Imediatamente, os agentes identificaram o animal em risco e pararam o trânsito para realizar o resgate. Logo em seguida, o bicho-preguiça foi entregue à Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Magé para as medidas cabíveis.

Animais silvestres são encontrados com bastante frequência nas rodovias federais que cortam o interior do Estado. Muitas vezes, eles se encontram em situações de risco, sendo vulneráveis a atropelamentos. A PRF recomenda atenção redobrada aos motoristas, sobretudo, à noite quando a visibilidade é reduzida. Ao avistar animais na pista, reduza a velocidade e jamais buzine para não assustá-los.