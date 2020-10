PRF reforça o policiamento durante o feriado nas rodovias federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Nossa Senhora da Aparecida nas rodovias federais do Rio de Janeiro. As ações de reforço no policiamento acontecem da meia-noite desta sexta-feira (9) até a próxima segunda-feira (12).

Mais de 800 policiais rodoviários federais, em regime de escala, atuam nos locais com maior incidência de acidentes e de criminalidade. A fluidez do trânsito e a segurança dos usuários das rodovias estão no foco das atividades desenvolvidas durante o feriado.

A PRF divulgou as seguintes dicas: respeite a sinalização, obedeça os limites de velocidade, todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança, mantenha a distância de segurança em relação aos demais veículos e nunca dirija após consumir bebida alcoólica. Em caso de emergências nas rodovias federais ligue 191.