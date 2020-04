PRF reforça ações de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar o policiamento e a fiscalização, durante o período da “Semana Santa”, nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O final de semana prolongado pelo feriado pode aumentar o fluxo de veículos, o que ocasiona em um aumento no risco de acidentes. As ações iniciam na quinta-feira e seguem até a meia-noite de domingo (12).

Mais de 800 policiais rodoviários federais deverão atuar, em regime de escala, nas rodovias federais do estado. O efetivo será empregado nos locais com maior incidência de acidentes e criminalidade. Com o aumento no policiamento, utilizando viaturas, motocicletas e equipamentos de fiscalização, a prevenção é estratégica para a redução dos índices de crimes e acidentes.

As orientações da PRF são:

Faça um planejamento da viagem, programando as distâncias que irá percorrer, os pontos de abastecimento, alimentação e descanso; verifique a documentação pessoal e do veículo; faça uma revisão preventiva antes de viajar; verifique as condições do tempo nos lugares por onde vai passar; em caso de chuva, reduza a velocidade e aumente a distância de segurança em relação aos demais veículos; respeite a sinalização, não ultrapasse em locais proibidos e não exceda os limites de velocidade; todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança; as crianças devem usar o dispositivo de retenção adequado; ocupantes de motocicletas devem sempre utilizar o capacete; em caso de emergências nas rodovias federais, a PRF deve ser acionada através do telefone 191.

Em 2019, entre os dias 18 e 21 de abril, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registrados 57 acidentes, com 82 feridos e 3 mortos.