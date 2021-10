PRF recupera moto e carro roubados e clonados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram uma motocicleta YAMAHA/YBR 125 e um HONDA/CIVIC na noite de ontem (11) na BR-101, na altura de São Gonçalo e na BR-116, em Nova Iguaçu. os veículos eram roubados e estavam com placas clonadas.

Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, PRFs realizavam policiamento ostensivo na rodovia quando desconfiaram da atitude do motorista de um Honda Civic que, trafegando pela BR 116 em Nova Iguaçu, trocou subitamente de direção ao avistar a viatura. Os policiais foram em direção ao carro e realizaram a abordagem.

Na inspeção, constataram que as placas utilizadas eram falsas e que o carro havia sido roubado em outubro de 2018. No carro estavam o motorista, 32 anos, de Nova Iguaçu, e a esposa. O homem disse aos policiais que havia comprado o automóvel pelo Facebook fazia três dias. Ele foi conduzido à área judiciária para os esclarecimentos, e poderá responder por receptação. O carro foi apreendido e, após periciado, será restituído ao proprietário.

À tarde foi recuperada uma motocicleta na BR 101, em São Gonçalo, que também era roubada e estava com a placa clonada. A ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária local. O veículo, após periciado, será restituído ao seu proprietário.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.