PRF realiza a escolta de ventiladores pulmonares para Hospital de Campanha do Riocentro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram na noite de quinta-feira (07) a a escolta de ventiladores pulmonares que foram adquiridos pela Prefeitura do Rio para serem utilizados nos leitos exclusivos para tratamento de pessoas com a Covid-19, no Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste do Rio.

Foram mais de 400 quilômetros percorridos pelas equipes da PRF de São Paulo e do Rio, onde a escolta teve seu início no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e destino final o Hospital de Campanha do Riocentro.