PRF prende traficante niteroiense durante blitz na Ponte

Em ação de rotina feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (31), o chefe do tráfico da comunidade do Chapadão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi preso na Ponte Rio-Niterói, na altura da praça do pedágio, no sentido Niterói da via. A identidade do bandido não foi relevada pela corporação.

A equipe PRF realizava uma blitz de combate ao crime quando deu ordem de parada a um automóvel de passeio. O motorista não respeitou o comando e fugiu. Os policiais foram atrás do veículo suspeito e o alcançaram na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

Durante abordagem os policiais reconheceram o criminoso, que estava foragido da justiça. Além disso, os agentes também descobriram que o veículo tinha sido roubado. Ainda foram encontrado com o bandido uma pistola Glock, calibre 45, com kit rajada, três carregadores, sendo dois alongados, 62 munições e aproximadamente 50 gramas de maconha. Todo o material. Toda a apreensão foi encaminhada para a delegacia de polícia judiciária, no Centro de Niterói.