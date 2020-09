PRF prende homem com 52 kg de pasta base de cocaína

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal realizada hoje (29) pela manhã resultou na prisão de um homem e apreensão de 52 quilos de pasta base de cocaína distribuídos em tabletes, além da apreensão de 12 munições de fuzil e pistola. O material ilícito estava escondido em um fundo falso do porta malas do veículo e estava sendo levado no sentido Espirito Santo da BR-101. O motorista foi abordado em Campos dos Goytacazes e demostrou muito nervosismo ao ser interrogado pelos policiais sobre os motivos da sua viagem. Após revista no carro e a confirmação sobre a ocorrência de um crime, ele recebeu voz de prisão e agora se encontra à disposição da justiça.